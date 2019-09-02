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Появилась реакция ПриватБанка на скандал с женщиной-трансгендером

понедельник, 02 сентября 2019, 23:09
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В "ПриватБанке" отрицают тот факт, что удерживали украинскую правозащитницу и трасгендерную женщину Анастасию-Еву Домани в отделении банка в Киеве.

Об этом сообщила представитель пресс-службы "ПриватБанка" Инна Музычук, передает Громадське.

"Мы прослушали все аудиозаписи, которые нам предоставила клиентка, и посмотрели видео с камер наблюдения. Со стороны банка нарушений не выявлено", — сказали в пресс-службе.

Музычук уточнила, что клиентка обратилась с замечанием об отсутствии информирования о закрытых кассах и этот вопрос учли.

Также в пресс-службе подтвердили, что Анастасию-Еву действительно просили удалить фотографии работников банка, которые она сделала.

При этом, Музычук не подтвердила и не опровергла разговор с менеджером, которая, по словам Анастасии-Евы, обращалась к ней в мужском роде и оскорбляла по гендерному признаку.

В пресс-службе отметили, что нет подтверждения, что кто-то из сотрудников озвучивал угрозы, потому что тогда клиента не обслуживали и запись на планшете не велась.

Как сообщал "Апостроф", ранее ГПУ взялась за дело против Порошенко, касающееся ПриватБанка.

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