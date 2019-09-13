Снимает в Киеве номера: в сети показали фото опытного вора, зарабатывающего на водителях

В Киеве поймали вора номерных автомобильных знаков, который зарабатывал деньги на водителях.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Злоумышленником оказался Танюкевич Дмитрий Сергеевич 1988 года рождения. Ночью он похищал номера с авто, с обеих сторон. На лобовом стекле мужчина оставлял свою визитку, где был написан его номер 0972460195.

"После обнаружения кражи, владельцы или заказывали новые номерные знаки, или вынуждены были обращаться к Дмитрию. По его требованию пострадавшие пополняли его номер телефона, а он рассказывал им где искать их собственность. Далее, благодаря программе "Смарт деньги" от компании мобильно связи "Киевстар", Танюкевич выводил средства на банковские карточки", - говорится в сообщении.

Однако вскоре правоохранители разыскали и задержали вора. Они уже доказали 5 аналогичных эпизодов с участием Танюкевича. Далее он будет проходить проверку на совершение других имущественных преступлений.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в одной из кофеен вор украл мобильный телефон и скрылся с места преступления.