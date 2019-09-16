Американец объявил войну наркоторговцам в Киеве: видео и реакция сети

Американец Дэвид организовал в Киеве волонтерский проект по закрашиванию граффити с объявлениями о продаже наркотиков на стенах столицы.

Об этом сообщается в сюжете "Настоящего времени".

Как отмечается, за пять месяцев работы проекта, его участники успели закрасить уже около 10 тысяч надписей.

"Я не называю людей "быдлом". Я просто предлагаю – спросите самих себя: что вы делаете для общества?", – говорит Дэвид.

Он считает, что каждый человек должен делать место, в котором он живет, лучше. Баллончики с краской для закрашивания надписей американец покупает сам. Поскольку для объявлений о продаже наркотиков в последнее время используют яркие краски, которые нельзя закрасить обычной белой краской, он решил использовать цвета украинского флага – синий и желтый.

“Я не называю людей “быдлом”. Я просто предлагаю — спросите самих себя: что вы делаете для общества?”



Американец Дэвид организовал в Киеве волонтерский проект по закрашиванию объявлений о продаже наркотиков на стенах города. За пять месяцев закрасили уже 10 тысяч надписей pic.twitter.com/uqO2TWmpcY — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) September 16, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киевской области правоохранители ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а потом продавали нарковещества украинским военнослужащим.