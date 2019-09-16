В Киеве десятки авто облили кислотой: опубликовано видео

В столице возле метро Славутич неизвестные облили кислотой около 30 автомобилей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой облили большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет пострадавших еще продолжается, но уже подсчитали около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что все авто были припаркованы согласно ПДД и не мешали ни проходу, ни проезду.

Обстоятельства выясняются, ведь имена и мотивы злоумышленников неизвестны.

Тем временем событие вызвало бурное обсуждение в сети.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове водитель авто повторила "подвиг" Зайцевой.