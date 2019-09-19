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Политолог рассказал, кто может сломать электоральную монополию Ткаченко и Кличко в Киеве

четверг, 19 сентября 2019, 15:18
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Возможно участие Сергея Притулы в выборах мэра Киева разбивает электоральную монополию Александра Ткаченко и Виталия Кличко.

Такое мнение в Facebook выразил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя потенциальных кандидатов в мэры столицы.

"В медиа все больше информации о приближении выборов в городе Киеве, у которых есть своя политическая логика", - отметил эксперт.

По его словам, для команды Зеленского, имея такой высокий уровень поддержки в стране, оптимально будет провести смену власти в городе как можно скорее.

Из-за чего, уже сегодня социологи и политические штабы замеряют участие кандидатов в мэры. Как показывают социологические данные, которые публиковала, как инсайдерские, журналистка Соня Кошкина, сегодня есть три основных кандидата, которые идут в мэры Киева Виталий Кличко, Александр Ткаченко и Сергей Притула.

При этом, как отмечает эксперт, практически два из них сегодня стоят под вопросом и их участие в выборах будет решаться практически в последний момент.

"Пока нет финального согласования Ткаченко, рассматривается и кандидатура (Андрея) Холодова и иногда даже кандидатура (Андрея) Пальчевского, что выглядит достаточно интересным", - добавил Карасев.

Политолог акцентирует, что Зеленский все еще определяется, какой группе влияния отдать предпочтение: Коломойскому с Ткаченко, Холодову и внутренний группе, или Пальчевскому, который ассоциируется в обществе как независимый, но в то же время и человек Зеленского.

Карасев добавляет, что нет финального решения и в партии "Голос", которая одним из возможных вариантов рассматривает участие своего 30-го номера парламентских выборов, шоумена и волонтера - Сергея Притула, который имеет очень высокий персональный рейтинг, а потому, согласно социологии, легко выходит во второй тур.

"Практически участие Притулы разбивает электоральную монополию Ткаченко и Кличко, и этим создает конкуренцию", - считает он.

Он также добавляет, что, учитывая инсайд о том, что выборы будут 8 декабря, то уже в следующие две недели решение о проведении выборов в Киеве должно быть принято в Верховной Раде.

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