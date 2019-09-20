В Киеве поймали минера, устраивавшего панику по всему городу

В ночь на пятницу, 20 сентября, стало известно о заминировании здания в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

На место тут же выехали все профильные спецслужбы. Взрывоопасных предметов они не нашли, но 30-летнего минера задержали в его квартире.

Полицейским мужчина признался в содеянном и рассказал, что остался недоволен качеством работы сотрудников учреждения, размещенном в «заминированном» здании. Поэтому решил отомстить им, сообщив о якобы заложенной в здании взрывчатки.

Примечательно, что задержанный в 2018 году уже был судим за аналогичное преступление. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным полуторагодовалым сроком. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в четверг, 19 сентября, в Киеве анонимно сообщили о минировании всех мостов в столице, а также ТРЦ и родильных домов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали пьяного "минера" метро.