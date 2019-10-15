В Киеве маленький ребенок устроил ЧП на пешеходном мосту Кличко: фото

На пешеходном мосту, который соединяет Арку дружбы народов и парк Владимирская горка в Киеве, опять случился инцидент — разбита стеклянная перегородка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Лига Информ.

ЧП произошло в понедельник, 14 октября, поздним вечером. Очевидцы утверждают, что виновником инцидента стал маленький ребёнок. Стоя под перилами он подпрыгнул и головой разбил стеклянную перегородку, отделяющую перила от лампочек подсветки.

В помощи врачей ребенок не нуждался и покинул мост в сопровождении родителей. Вскоре на место происшествия прибили патрульные полицейские.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали уличного грабителя по описанию пострадавшей.