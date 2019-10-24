Опасен ли туман в Киеве: в Минздраве дали четкий ответ

Уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает привычных показателей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, по результатам специального совещания в Facebook.

Так, сообщается, что уровень загрязнения воздуха в столице проверяли сразу три лаборатории - ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", ГУ "Институт общественного здоровья НАМН Украины" и Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Так, мониторинг специалистов не зафиксировал увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

При этом, в Минздраве уточнили, что осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились зрелищные видео туманного Киева, снятые с воздуха.

Также была опубликована карта, на которой самый высокий показатель загрязнения воздуха зафиксирован в украинской столице – городе Киеве.