Стало известно, что власти устроят на Новый год в Киеве

Новогодняя елка и фотозоны на Софийской площади в Киеве будут оформлены в стиле "Четырех королевств" из немецкой сказки "Щелкунчик".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

По словам президента проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, стилистика праздника новогодней елки в этом году будет соответствовать сюжету сказки немецкого писателя Гофмана "Щелкунчик", здесь тоже будут присутствовать Четыре волшебных королевства - Королевство снежинок, Королевство цветов, Королевство сладостей и Королевство развлечений.

"Будут также украинские казаки, из мультфильма "Как казаки в футбол играли" - они вместе с положительными героями будут охранять королевства и Новый год", - раскрыл подробности один из организаторов праздничного действа.

Кроме того, на Софийской площади будут расположены 18 тематических фотозон, которые тоже будут посвящены тематике "Четырех королевств". "Мне кажется, в этом году у нас будет самая красивая елка за все годы, что мы делали", - заметил по этому поводу Добруцкий.

Пока неизвестно, какой именно будет сама новогодняя елка - цельная или сборная из ветвей. "Мы больше склоняемся к елке с ветвей, чем к цельной. Если она будет наборная, то не менее 31 метра", - уточнил он.

Как раньше сообщал "Апостроф", на Новый год украинцы смогут отдохнуть четыре дня подряд.