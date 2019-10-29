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Это уничтожение: в Киеве учителя устроили митинг под стенами Рады, эксклюзивные фото

вторник, 29 октября 2019, 17:21
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Фото: Александр Гончаров/Facebook

Во вторник, 29 октября, под стенами Верховной Рады Украины митинговали тысячи учителей, которые выступают против нового законопроекта, инициированного представителями партии "Голос".

Эксклюзивные фото с митинга публикует собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Около 13:00 педагоги и работники сферы образования собрались на Майдане Независимости и толпой направились по Крещатику и улице Грушевского к Верховной Раде.

Отметим, что протестующие держали в руках плакаты с эмоциональными лозунгами, говорящие об уничтожении педагогической сферы.

Напомним, в Раде рассматривают законопроект "О среднем образовании". Так, согласно ему, учителя должны будут отрабатывать по 40 часов в неделю.

Кроме того, планируется отменить надбавки за классное руководство, проверку учебных работ, заведование учебными мастерскими, кабинетами, спортивными залами, за обслуживание компьютерной техники и за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся, заведование библиотеками, работу с библиотечным фондом учебников, повышение ставки заработной платы за педагогическое звание "старший учитель".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обманутые инвесторы устроили пикет.

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