Это уничтожение: в Киеве учителя устроили митинг под стенами Рады, эксклюзивные фото

Во вторник, 29 октября, под стенами Верховной Рады Украины митинговали тысячи учителей, которые выступают против нового законопроекта, инициированного представителями партии "Голос".

Эксклюзивные фото с митинга публикует собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Около 13:00 педагоги и работники сферы образования собрались на Майдане Независимости и толпой направились по Крещатику и улице Грушевского к Верховной Раде.

Отметим, что протестующие держали в руках плакаты с эмоциональными лозунгами, говорящие об уничтожении педагогической сферы.

Напомним, в Раде рассматривают законопроект "О среднем образовании". Так, согласно ему, учителя должны будут отрабатывать по 40 часов в неделю.

Кроме того, планируется отменить надбавки за классное руководство, проверку учебных работ, заведование учебными мастерскими, кабинетами, спортивными залами, за обслуживание компьютерной техники и за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся, заведование библиотеками, работу с библиотечным фондом учебников, повышение ставки заработной платы за педагогическое звание "старший учитель".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обманутые инвесторы устроили пикет.