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Водителя зажало в кабине: в Киеве произошло двойное ДТП с авто полиции, фото и видео

вторник, 29 октября 2019, 08:39
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Фото: kiev.informator.ua

В понедельник, 28 октября, в Киеве произошло две аварии с участием автомобиля полиции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

ДТП случились около 22:30 на Столичном шоссе. Там КамАЗ на скорости влетел в фуру, которая в результате врезалась в Prius патрульных.

Фура стояла на Столичном шоссе в направлении Южного моста. Перед ней находился автомобиль патрульных, которые оформляли ДТП с участием грузовой машины и Chevrolet. По словам мужчины, который был за рулем фуры, в этот момент в его транспорт на скорости влетел КамАЗ. От удара кабину грузовика приплюснуло, а водителя зажало в кабине.

На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего из кабины. Мужчину госпитализировали в больницу. Сначала движением по Столичному шоссе перекрыли, образовалась пробка. Когда пострадавшего водителя достали из КамАЗа, правоохранители открыли одну полосу. На месте работали патрульные, медики, сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Детали ДТП устанавливаются.

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Как сообщал "Апостроф", утром в понедельник, 28 октября, на трассе Стрый-Черновцы в Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Opel Astra: один человек погиб.

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