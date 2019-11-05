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В Украине может появиться еще одна полиция: заявление Зеленского

вторник, 05 ноября 2019, 19:50
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Президент Владимир Зеленский потребовал от Министерства обороны создать новое ведомство - Военную полицию.

Как говорится на сайте главы государства, до конца года в стране также планируют разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

"В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - сказал Зеленский.

Что касается реестра ветеранов, то им будет заниматься Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Также Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, которые ведут подготовку и повышение квалификации водителей.

Напомним, что в России начали сомневаться в том, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться до конца года.

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