Запомните их лица: в сети показали фото киевских воровок, разъезжающих на авто

В четверг, 21 ноября, в Киеве полицейские задержали двух женщин, которые подозреваются в совершении ряда краж.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Женщин задержали через несколько минут после совершения кражи кошелька с почти 5000 гривен и банковскими картами в помещении кафе.

После проведения первоочередных следственных действий полицейские также установили, что задержанные обоснованно подозреваются в совершении аналогичного преступления на улице Княжий Затон, где они предположительно похитили 8 тысяч гривен.

Также были приведены имена задержанных:

Городничая Наталья, 1976 года рождения, ранее дважды судима за кражи.

Крайнева (ранее Полякова) Татьяна, 1979 года рождения, ранее судима за кражу.

Передвигались задержанные на автомобиле Mitsubishi, который принадлежит семье Городничевой.

Как ранее сообщал "Апостроф", в торгово-развлекательном центре LavinaMall в Киеве орудовал наглый вор, которого задержали правоохранители.