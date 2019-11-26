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В Киеве борца с коррупцией поймали на взятке: опубликованы фото

вторник, 26 ноября 2019, 19:53
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В Киеве силовики задержали на взятке председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдоспособствование в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тысяч долларов - второй части взятки. Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по ст.ст. 190 (мошенничество), 27 (виды соучастников) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", детективы НАБУ задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Сергея Тупальского.

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