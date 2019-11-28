Черный четверг: в Киеве снова произошел блэкаут

28 ноября в Соломенском районе столицы погас свет.

Об этом сообщили в сообществе Los Solomas в Facebook.

Однако, какие именно улицы остались без электроэнергии - неизвестно.

В комментариях к сообщению горожане пишут, что свет исчезал не только в этот день.

"Апостроф" уже сообщал, что 27 ноября в Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации. В результате короткого замыкания была повреждена щитовая электрооборудования линии "Бастионная", без света остались 52 жилых многоквартирных дома, 14 частных домов и 15 учреждений, расположенных на улицах Джона Маккейна, Старонаводницкой и Иоанна Павла II. Также света нет на части бульвара Леси Украинский и части улицы Евгения Коновальца. В компании "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.