В Киеве таксист нагло оскорбил пассажирку из-за украинского языка: в сети волна гнева, фото

Водитель такси в Киеве в ходе ссоры оскорбил пассажирку из-за того, что та говорила на украинском языке.

Об этом сообщила в Facebook сама пострадавшая, Анна Процук.

По ее словам, во время поездки на машине, вызванной через приложение Bolt, она не расслышала слов водителя и переспросила его на украинском: "В сенсі?". В ответ водитель начал передразнивать ее.

"Вам не нравится мой украинский?", "Да пошла ты нах*р", – передает короткий диалог с водителем пассажирка.

В комментариях многие пользователи возмутились поведению водителя.

"Очевидно, проблема не столько в самом языке, как в том, что чувак на голову долбанутый, такой нашел бы, за что послать, но сам факт просто на голову не налазит", – пишет одна из комментаторок.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве водитель известной компании такси отличился "особой" парковкой.