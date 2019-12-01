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В Киеве строят новую станцию метро: появилось интересное фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 13:38
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Строители новой станции метро "Мостицкая" в столице прошли уже почти половину проектной глубины монтажной камеры, которая составляет 17 метров.

Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в соцсети Facebook, опубликовав фото из строительства новой станции.

"Подготовка монтажной камеры на будущей станции "Мостицкая" продолжается. С проектной глубины, которая составляет 17 метров, проработали почти половину", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", создание столичной агломерации поможет привлечь инвесторов для строительства новых станций метро в Киеве, в том числе в таких пригородах как Вишневое и Ирпень.

Ранее в сети опубликовали интересную схему метро Киева, которая не оставила равнодушным ни одного жителя столицы.

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