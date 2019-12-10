Машины разбросало по дороге: появилось видео момента ДТП с большим количеством пострадавших в Киеве

Во вторник, 10 декабря, в Киеве, на Владимирском спуске, произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще шестеро пострадали. Момент аварии попал на видео камер наблюдения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Судя по видео, автомобиль Audi, который ехал в сторону Почтовой площади, неожиданно выбросило на встречную полосу, по которой ехала Skoda. Удар пришелся на переднюю правую дверь.

В результате ДТП погибла пассажирка Audi,1997 года рождения. Пострадал также 22-летний водитель этого автомобиля - он получил телесные повреждения. С места происшествия были госпитализированы еще три человека: 38-летний водитель Skoda и двое его пассажиров - 1988 и 1998 рождения.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 декабря, в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором автомобиль, по предварительным данным, на скорости врезался в столб, в результате чего несколько человек пострадали.