Десятки iPhone спрятал в штанах: в "Борисполе" украинца поймали на наглой "схеме", фото

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали 51-летнего украинца, у которого нашли 26 телефонов iPhone.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пассажир рейса из Дубая вдруг "похудел" на несколько килограммов после проверки в аэропорту "Борисполь". Такая метаморфоза произошла из-за того, что ему пришлось распрощаться с партией новеньких одиннадцатых айфонов, которую он спрятал в штанах и закрепил ремнем", - говорится в сообщении .

Всего под одеждой 51-летнего украинца нашли 26 телефонов iPhone. Больше чем разрешенное количество смартфонов в нарушителя изъято.

По предварительным оценкам, попытка доставки комплектующих стоила путешественнику около 30 000 долларов США.

Напомним, что на Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную контрабанду героина в одну из стран Евросоюза.