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Появилась забавная фотожаба на планы по реконструкции центрального вокзала в Киеве

среда, 11 декабря 2019, 09:36
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Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал о планах реконструкции железнодорожного вокзала в Киеве, чем вызвал волну смеха в сети, которая выразилась в яркой фотожабе.

Своими планами и фото отремонтированного вокзала он поделился в Facebook.

"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве", - написал он, показав фото будущего вокзала.

Как будет выглядеть железнодорожный вокзал после реконструкции в Киеве
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Как будет выглядеть железнодорожный вокзал после реконструкции в Киеве
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Как будет выглядеть железнодорожный вокзал после реконструкции в Киеве
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Как будет выглядеть железнодорожный вокзал после реконструкции в Киеве
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Как будет выглядеть железнодорожный вокзал после реконструкции в Киеве
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Также по его словам, на базе железнодорожного вокзала появится торговый центр.

"Далее, следующими этапами, планируем реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр", - добавил Кравцов.

В сети высмеяли инициативу председателя яркой фотожабой, на которой живописно описано, как на самом деле будет выглядеть вокзал, несмотря на реконструкцию.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей интернета взбудоражила фотография железнодорожного вокзала в Киеве, который уличные торговцы практически превратили в базар.

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