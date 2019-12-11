Появилась забавная фотожаба на планы по реконструкции центрального вокзала в Киеве

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал о планах реконструкции железнодорожного вокзала в Киеве, чем вызвал волну смеха в сети, которая выразилась в яркой фотожабе.
Своими планами и фото отремонтированного вокзала он поделился в Facebook.
"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве", - написал он, показав фото будущего вокзала.
Также по его словам, на базе железнодорожного вокзала появится торговый центр.
"Далее, следующими этапами, планируем реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр", - добавил Кравцов.
В сети высмеяли инициативу председателя яркой фотожабой, на которой живописно описано, как на самом деле будет выглядеть вокзал, несмотря на реконструкцию.
Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей интернета взбудоражила фотография железнодорожного вокзала в Киеве, который уличные торговцы практически превратили в базар.