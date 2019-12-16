В Киеве водитель без прав устроил гонки с "копами" на скорости 200 км/час: фото

В Киеве водитель на Mercedes без прав испугался патрульной полиции и пытался убежать, его ловили минимум 15 экипажей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"За нарушение ПДД его пытались остановить ещё на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки. Во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час. Гонялись за ним минут 30 и уже потом на улице Панельная, 4, (благо во дворах узкий проезд) с двух сторон заблокировали патрульными автомобилями", - говорится в сообщении.

Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними.

"Данька всего-то 2001 года рождения, трезвый, не под наркотиками. Говорит, что просто испугался потому что не было прав, как раз завтра должен был идти сдавать экзамен. Машина была эвакуирована, а на пилота составлены соответствующие административные материалы", - пишут в сообществе.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве водитель компании такси Uklon приехал на вызов в состоянии наркотического опьянения.