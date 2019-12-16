RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

20:08
Ешь с лопаты круглый год: новые российские тарелки вызвали фурор в сети
19:47
Убивали врагов Лукашенко: белорусский экс-спецназовец дал шокирующие показания
19:00
Старый добрый фотошоп: как на самом деле выглядят пышнотелые Instagram-звезды
18:37
Оля Полякова устроила шабаш в супермаркете в новом клипе "Ночная жрица"
17:36
Рэперша Alyona Alyona анонсировала новый клип смелым фото в купальнике
16:49
Самый популярный видеоблогер решил уйти с YouTube, оставив 102 млн фанатов
15:59
Появилась меткая карикатура на новый поворот в Brexit
15:33
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: фото
13:19
Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото
12:30
Певица Ирина Федишин попала в ДТП: удар был немалой силы
11:14
Мою работу забыли: Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами
07:00
Запекаем к праздникам сочную буженину - рецепт и советы приготовления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В метро Киева прямо в час пик произошел масштабный сбой: фото коллапса

понедельник, 16 декабря 2019, 21:23
переглянути новину українською

16 декабря в столичном метрополитене в вечерний "час пик" произошел сбой системы - оплатить проезд с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета стало невозможно и в подземке образовались огромные очереди.

Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Специальные желтые турникеты перестали слаженно работать. Некоторые из них вообще не считывали информацию из карт и мобильных устройств пассажиров. А некоторые снимали деньги за поездку, но продолжали блокировать вход в зону эскалаторов.

В метро образовалась давка и огромные очереди. На станции метро "Площадь Льва Толстого" толпа разгромила турникеты и прорвалась на платформу.

В 22:00 в коммунальном предприятии сообщили, что специалисты устранили неисправность и уже перезапускают систему.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что строители новой станции метро "Мостицкая" в столице прошли уже почти половину проектной глубины монтажной камеры, которая составляет 17 метров.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: