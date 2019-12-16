В метро Киева прямо в час пик произошел масштабный сбой: фото коллапса

16 декабря в столичном метрополитене в вечерний "час пик" произошел сбой системы - оплатить проезд с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета стало невозможно и в подземке образовались огромные очереди.

Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Специальные желтые турникеты перестали слаженно работать. Некоторые из них вообще не считывали информацию из карт и мобильных устройств пассажиров. А некоторые снимали деньги за поездку, но продолжали блокировать вход в зону эскалаторов.

В метро образовалась давка и огромные очереди. На станции метро "Площадь Льва Толстого" толпа разгромила турникеты и прорвалась на платформу.

В 22:00 в коммунальном предприятии сообщили, что специалисты устранили неисправность и уже перезапускают систему.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что строители новой станции метро "Мостицкая" в столице прошли уже почти половину проектной глубины монтажной камеры, которая составляет 17 метров.