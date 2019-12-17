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"Устал" почти до Рождества: на мосту Патона в Киеве произошло серьезное ЧП

вторник, 17 декабря 2019, 18:59
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В Киеве на мосту Патона произошло аварийное проседания покрытия, движение путепроводом ограничено.

Об этом сообщает Киеавтодор.

"На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы будут выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами раньше. Во время работ движение частично ограничено", - говорится в сообщении.

Известно, что движение частично ограничат в крайней правой полосе в направлении левого берега.


"Давно говорилось, что мост в аварийном состоянии. Но всем пох", "По стеклянному теперь будете ездить", "Устал", "Только в нашей чудо стране могут 10 лет добиваться реконструкции моста но начать её только тогда когда уже "ну совсем пи**ец скоро рухнет" ненавижу эту страну", - пишут в комментариях.

Напомним, что накануне рождественских и новогодних праздников на Керченском моста , который соединяет оккупирован Крым с Россией, не наблюдается активного движения автотранспорта.

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