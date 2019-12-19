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В Киеве ограничат движение транспорта из-за новогодних приготовлений: где не проехать, карта

четверг, 19 декабря 2019, 13:59
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В связи с открытием на Софиевской площади в Киеве главной елки страны, в столице будет ограничено движения транспорта по некоторым улицам.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.

Как сказано в сообщении, в четверг, 19 декабря, в связи с открытием новогодней елки будет ограничено движение транспорта на следующих участках: с 17:00 до 19:00 - по улице Владимирской (от дома №51 / 53 до пересечения с улицей Софиевской), с 16:00 до 22:00 - на Владимирском проезде и улице Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Кроме того, 19 декабря будет запрещена парковка транспортных средств вокруг Софиевской площади.

В полиции просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и публикуют карту с обозначением закрытых для проезда улиц.

Как сообщал "Апостроф", на Софиевской площади 5 декабря установили главную елку страны.

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