RU  UA  EN

воскресенье, 22 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 декабря

09:35
Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали детальный прогноз
08:26
Если не хватает стажа: украинцам объяснили, могут ли они рассчитывать на пенсию

21 декабря

14:35
СБУ влипла в скандал из-за незаконных требований к "Приватбанку": фото документа
09:24
Доллар достиг нового дна: курс валют от НБУ

20 декабря

23:34
Доверие на нуле: чем могут грозить Украине проблемы с бюджетом
18:40
Гривна установила мировой рекорд среди всех валют
15:53
Обеспечит приток ресурсов в экономику: банковский эксперт Хелемский рассказал о позитивном моменте запуска рынка земли
09:57
Гривна поднялась до рекордной отметки: свежий курс валют от НБУ
09:18
Получатели льгот на коммуналку бьют тревогу: власти дали пояснение

19 декабря

13:17
Суд принял неожиданное решение в громком деле по "ПриватБанку"
13:03
Доллар в поисках "дна": свежий курс валют в обменниках Киева
12:16
Вы в окружении, сдавайтесь: в Киеве началась акция из-за громкого суда по "ПриватБанку", фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве осквернили известную скульптуру, посвященную истории о невероятной любви: фото

воскресенье, 22 декабря 2019, 11:56
переглянути новину українською

В Киеве вандалы облили краской известный памятник влюбленной паре.

Об этом сообщает президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на своей странице в Facebook.

"Такие вещи делают наши с вами сограждане. Они рядом с нами. Они с нами приветствуются, общаются. Пожимают нам руки теми же руками, уничтожая наши совместные памятники красоты, любви и нашей истории", - написал он и опубликовал фото.

Скульптура под названием "История любви" посвящена невероятной истории любви итальянца и украинки, которые потеряли друг друга на войне и встретились спустя 60 лет. Ее открыли на мосту влюбленных в 2013 году.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают видео, на котором неизвестный житель города Запорожья со следами побоев на лице извиняется за поврежденный памятник "Возвращение воина АТО" в городе Дрогобыче Львовской области.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: