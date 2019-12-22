В Киеве осквернили известную скульптуру, посвященную истории о невероятной любви: фото

В Киеве вандалы облили краской известный памятник влюбленной паре.

Об этом сообщает президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на своей странице в Facebook.

"Такие вещи делают наши с вами сограждане. Они рядом с нами. Они с нами приветствуются, общаются. Пожимают нам руки теми же руками, уничтожая наши совместные памятники красоты, любви и нашей истории", - написал он и опубликовал фото.

Скульптура под названием "История любви" посвящена невероятной истории любви итальянца и украинки, которые потеряли друг друга на войне и встретились спустя 60 лет. Ее открыли на мосту влюбленных в 2013 году.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают видео, на котором неизвестный житель города Запорожья со следами побоев на лице извиняется за поврежденный памятник "Возвращение воина АТО" в городе Дрогобыче Львовской области.