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В Киеве машину мгновенно разорвало на части: видео момента страшного ДТП

среда, 25 декабря 2019, 21:56
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21 декабря в 22:30 в Киеве в районе ДВРЗ случилась ужасная автокатастрофа

Об этом сообщают в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Водитель, который двигался на своем автомобиле проезжей частью, снял момент аварии на видеорегистратор.

На кадрах видно, как неподалеку от пешеходного перехода с включенной аварийкой стоит белый ВАЗ. У него на бешеной скорости врезается черная иномарка. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на две части и разбросало по дороге.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 24 декабря, на Столичном шоссе в Киеве столкнулись два автомобиля: один человек погиб. Трагедия произошла около 19:30 в районе Чапаевки. Автомобиль Hyundai по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и на скорости врезался в Opel. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

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