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Новогодние "приключения" в Киеве: пьяная сотрудница полиции с мужем напала на патрульных

суббота, 04 января 2020, 11:17
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В ночь с 1 на 2 января в Деснянском районе столице отдых одной из компаний перерос в серьезный конфликт с патрульными. На правоохранителя напала сотрудница МВД.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор"

Все случилось в подъезде на улице Викентия Беретти, 14. Полицию туда вызвала женщина, которая сообщила, что неизвестные выбивают дверь в ее квартиру и представляются сотрудниками МВД. На месте патрульные обнаружили женщину и двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения. Те сообщились, что пытаются попасть в квартиру к наркоманам, которые не дают им спокойно праздновать Новый год.

Один из мужчин представился бывшим сотрудником МВД, а при себе у него был предмет, похожий на травматический пистолет. Он вел себя агрессивно, а после сорвал с одного из копов нагрудную камеру и начал ломать устройство. Когда на агрессора надевали наручники, его жена подошла сзади к патрульной, схватила и швырнула девушку на пол. У пострадавшей обнаружили симптомы, похожие на сотрясение мозга.

По имеющейся информации, задержанные супруги имеют отношение к полиции. Мужчина ранее служил в органах, а его жена, нанесшая травмы патрульной, является действующим сотрудником Нацполиции. Предварительно, она работает в управлении мониторинга соблюдения прав человека МВД Украины.

На мужчину составили протокол за умышленное повреждение имущества, а его супругу задержали по статье 345 УК Украины (угроза или насилие в отношение сотрудника полиции). Подозреваемые угрожали патрульным связями в полиции, обвиняя тех в использовании спецсредств. А когда задержанную доставляли в управление полиции, то мужчины бросались под служебное авто, заявляя, что патрульные совершили на них наезд.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала детали инцидента.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяная женщина избила полицейского ногами.

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