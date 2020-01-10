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Появились детали и фото смертельной аварии с пешеходом-пенсионером в Киеве

пятница, 10 января 2020, 23:00
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Пешехода, которого 10 января сбило авто на Троещине в Киеве, откинуло на 30 метров.

Об этом сообщает ресурса dtp.kiev.ua.

В результате удара обувь пенсионера отлетела на 50 метров. Хлеб из пакет, который он нес, разлетелся по дороге.

"18 секунд на переход 6 полос. Он не успел, KIA ехал слишком быстро. Не спешите. Цените жизнь", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Киев сейчас" отмечают, что водитель за рулем KIA пытался уйти от столкновения с пешеходом. Однако он не успел и сбил пенсионера. Далее авто зацепило Chevrolet и лоб в лоб протаранило KIA Sportage.

Как пишет издание "Информатор", водитель KIA Rio ехал по улице Марины Цветаевой в сторону проспекта Маяковского.

Как сообщал "Апостроф", 9 января в городе Белая Церковь Киевской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

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