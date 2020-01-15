Как сейчас выглядит место "адского" ЧП возле Ocean Plaza в Киеве: фото и видео, снятые с дрона

За двое суток рабочие "Киевтеплоэнерго" полностью восстановили работу поврежденного участка возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, где прорвало трубу с кипятком.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Пока движение транспорта по поврежденному участку дороги не открыто. На снимках и кадрах можно увидеть, что после прорыва теплосети работники только будут ликвидировать другие провалы, которые образовались позже самого большого.

15 января работники и техника убирали поврежденные участки асфальта, а также готовились к восстановлению дорожного покрытия. Брусчатку с пешеходной части и асфальт с дороги уже убрали, рабочие готовятся заняться ликвидацией и этих последствий.

"Ocean Plaza по прежнему не работает - все двери в ТРЦ распахнуты, скорее всего помещение усиленно пытаются высушить. Также немного обновился внешний вид фасада торгового центра - полностью демонтировали пристройку ресторана "Руккола"", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", прорыв трубы в ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, высмеяли яркой фотожабой.