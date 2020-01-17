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Праздники закончились: в центре Киева изменили схему движения

пятница, 17 января 2020, 16:58
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17 января в Киеве около Софийской площади после праздников восстановили движение транспорта.

Об этом сообщают в группе "Центр организации дорожного движения" в Facebook.

"С сегодняшнего дня мы сняли ограничения проезда, которые действовали во время новогодних празднований возле Софийвской площади", - говорится в сообщении.

Разрешили движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади, а также на участке Владимирского проезда от Малой Житомирской к Михайловской. Таким образом Владимирский проезд полностью открыт.

Как сообщал "Апостроф", вечером 14 января в киевском метро образовалась огромная очередь из жителей столицы и гостей, которые ехали домой.

Напомним, в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza, где случился прорыв теплотрассы, уложили новый асфальт и открыли движение.

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