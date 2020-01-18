Эксперты назвали главную причину густого смога над Киевом

Густой едкий туман, который 17 января окутал Киев - это следствие загрязнения воздуха автомобильным транспортом.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ" .

"В последние годы регистрируется тенденция ухудшения ситуации с загрязнением атмосферного воздуха, это связано с природными явлениями и с увеличением количества загрязнителей в Киеве, а именно автомобильного транспорта. 80% - это автомобильный транспорт, который загрязняет воздух в городе. Для города с большим количеством загрязнителей уже формируется такой белый смог утром. Это из-за инверсии температуры и отсутствия изменения слоев в атмосфере. Формируется в утренние часы с 8.00 до 9.00 ", - сказал руководитель Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Добавил, что от вредных выбросов авто больше всего страдают Демеевская и Бессарабская площади, проспекты Победы и Бандеры. Там в воздухе максимальная концентрация пыли, углекислого газа и формальдегида.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Киеве и других городах Украины в первой половине дня 17 января фиксируется густой туман , видимость составляет 200-500 метров, что значительно усложняет ситуацию для автомобилистов.