RU  UA  EN

суббота, 18 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 января

18:02
Не узнать: украинский телеведущий покрасил волосы в белый цвет, проиграв спор невесте
16:58
Первый отдых втроем: Джамала показала умилительные кадры с мужем и сыном в Египте
16:39
Праздник на кладбище: сети повеселило видео Путина с пенсионерами и детьми
16:02
Виктор Павлик и его молодая невеста задумываются о пополнении в семье - пара уже выбрала имена
13:37
Пышная красота: солистка группы KAZKA похвасталась фигурой в мокром купальнике
12:22
Украинская певица рассекретила свой вес и поделилась секретами стройности
12:15
Оман затопило после мощных ливней: фото и видео наводнения
11:10
Победитель Х-фактора представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020: видео
10:10
Настя Каменских украсила страницы мексиканского Playboy: соблазнительные фото певицы
09:30
В России у самолета с почти 200 пассажирами загорелся двигатель: видео серьезного ЧП
07:00
Готовим классический закарпатский Банош дома: рецепт и секреты местной кухни

17 января

19:00
На прогулку, свидание или просто в офис: 10 стильных сумок 2020 года
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эксперты назвали главную причину густого смога над Киевом

суббота, 18 января 2020, 17:34
переглянути новину українською
Фото: pravda.com.ua

Густой едкий туман, который 17 января окутал Киев - это следствие загрязнения воздуха автомобильным транспортом.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ" .

"В последние годы регистрируется тенденция ухудшения ситуации с загрязнением атмосферного воздуха, это связано с природными явлениями и с увеличением количества загрязнителей в Киеве, а именно автомобильного транспорта. 80% - это автомобильный транспорт, который загрязняет воздух в городе. Для города с большим количеством загрязнителей уже формируется такой белый смог утром. Это из-за инверсии температуры и отсутствия изменения слоев в атмосфере. Формируется в утренние часы с 8.00 до 9.00 ", - сказал руководитель Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Добавил, что от вредных выбросов авто больше всего страдают Демеевская и Бессарабская площади, проспекты Победы и Бандеры. Там в воздухе максимальная концентрация пыли, углекислого газа и формальдегида.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Киеве и других городах Украины в первой половине дня 17 января фиксируется густой туман , видимость составляет 200-500 метров, что значительно усложняет ситуацию для автомобилистов.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: