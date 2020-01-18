Омбудсмены показали шокирующие фото из киевского СИЗО

Мониторинговая группа правозащитников обнаружила ряд крупных нарушений в Киевском следственном изоляторе.
Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
СИЗО посетила группа в составе сотрудников Секретариата уполномоченного по правам человека совместно с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николаем Карпюком, Эдемом Бекиров и Алексеем Сизоновичем.
По результатам проверки было установлено, что большинство камер не оборудованы освещением, окна чрезмерно зарешеченные, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком.
Камеры в Киевском СИЗО также не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией.
Из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные не имеют возможности дышать свежим воздухом. Большинство камер требуют ремонта.
В части камер отсутствуют стекла в окнах и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. Однако по требованию мониторинговой группы работники учреждения решили этот вопрос.
При этом в новом корпусе СИЗО обнаружили камеры в образцовом состоянии, которые никак не используются.
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