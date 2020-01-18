Вблизи аэропорта "Борисполь" ограничат движение: названы причина и дата

19 января вблизи международного аэропорта Борисполь частично ограничат движение из-за церемонии прощания с погибшими членами экипажа украинского самолета, который потерпел катастрофу в небе над Тегераном (Иран) 8 января.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Движение ограничат на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP).

Церемония прощания пройдет с 13:00 до 19:00. Желающие отдать погибшим последние почести соберутся в 12:00 у входа в Терминал В.

Как писал "Апостроф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что тела погибших в авиакатастрофе украинцев должны вернуть на родину 19 января. Также добавил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными авиационными правилами и инструкциями.