Под Киевом застрелили ветерана АТО: подробности убийства, фото и видео

В ночь на 20 января в поселке Иванков Иванковского района Киевской области убили ветерана АТО 47-летнего Ивана Иваненка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Полицейские заметили на ночной дороге УАЗ, который неудачно маневрировал. Остановили авто и обнаружили, что его водитель - Валерий Кононенко - нетрезв. Попросили мужчину показать документы и заметили, что в салоне авто неподвижно лежит еще один человек. Кононенко объяснил, что это - его товарищ Иван Иваненко, которого он застрелил из охотничьего ружья. А ехал, мол, в полицию, чтобы рассказать о преступлении.

Водителя задержали, машину отправили на штрафплощадку, а тело погибшего - на судмедэкспертизу, которая и установит точную причину смерти.

Известно, что Иван Иваненко жил в поселке Леоновка с пожилой матерью. В 2014 году добровольцем ушел в зону боевых действий на Донбасс. В августе 2014 года при выходе из Иловайска попал в плен к боевикам. После освобождения вернулся домой и работал водителем. В селе построил небольшую часовню. Со своим вероятным убийцей Валерием Кононенко мужчина вместе служил. Тот тоже ветеран АТО, живет в селе Феневичи.

Как писал "Апостроф" ранее, 20 января в 18:00 в Киеве в помещении ЦИК по улице Леси Украинки застрелился 25-летний военный.