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В Киеве пьяная девушка разбила пять авто на парковке, видео

среда, 22 января 2020, 13:59
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В Киеве девушка за рулем автомобиля побила пять машин на парковке супермаркета.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел около станции метро Левобережная на стоянке магазина Novus. Девушка-водитель авто марки Porshe с номерами ВЕ9230ВХ пыталась выехать, однако задела другие машины.

"Не рассчитала своих возможностей и потрощила 5 автомобилей", - написали в сети.

Отмечают, что виновница аварии была в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы ДТП задержали девушку до приезда правоохранительных органов.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время парковки на улице Тарасовской в Киеве водитель автомобиля Toyota ударил топором мешавшую ему машину.

Также 20 января в городе Вишневое под Киевом правоохранители задержали нетрезвого водителя.

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