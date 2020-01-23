Как выглядит кабинет мэра Киева: появилось интересное видео

В сети показали вид кабинета мэра Киева Виталия Кличко.

Ролик опубликовал сам глава столицы на своем YouTube-канале.

Киевский городской глава провел виртуальную экскурсию по своим "рабочим владениям". Он рассказал, что в его кабинете принимаются много решений. Также там было реализовано множество проектов.

В его помещении можно увидеть знаки, которые стоят при въезде в Киев, в миниатюре. Также там есть детальная карта города, которая сфотографирована с космоса. Возле нее расположена доска для презентаций. На экран телевизора можно вывести изображения камер, которые установлены на улицах столицы.

На полках видна иконы, множество статуэток, которые относятся к столице. Стоит флаг Украины и флаг Киева.

Как сообщал "Апостроф", в здании комитетов Верховной Рады Украины обнаружили кабинет с множеством икон и свечей, который принадлежит народному депутату.