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В Киеве молодой мужчина погиб страшной смертью: фото с места трагедии

воскресенье, 26 января 2020, 23:57
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В воскресенье, 26 января, в Киеве по адресу улица Анны Ахматовой, 35, мужчина выпал из 16-этажки.

Об этом сообщает "Информатор".

Оказалось, что очевидец видел, как из окна высотки выпадает человек. Прибывшие медики были бессильны.

Как сообщили в правоохранительных органах, при осмотре выяснилось, что следов насильственной смерти нет. Мужчина скончался от падения с высоты. Он проживал в этом же доме, в квартире на 15 этаже. На данный момент неизвестно, откуда именно произошло падение.

Предсмертной записки при погибшем не нашли. Погибшему было 34 года.

Детали случившегося выясняются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 декабря по улице Орловская,15 в микрорайоне Сырец в Киеве 14-летний подросток выпал из окна и разбился насмерть.

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