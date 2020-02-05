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Главное, что красиво: сеть поселила табличка в маршрутке в Киеве, фото

среда, 05 февраля 2020, 11:37
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В сети появилось фото странной таблички в маршрутке в Киеве, на которой заметили серьезную ошибку в слове.

На это обратила внимание синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она показала фото таблички маршрутки. Там написано "Лыбицкая" вместо станции метро "Лыбедская".

Пользователи сети шутят над таким надписью.

"Может это они специально на русском дразнят?", "От "лИбитимь" происходит, по-видимому", "Оно им Либиця", "Однажды слышала вариант "Лыбидская". Но это москаль пытался сориентироваться в Киеве", "Услышал, так и написал", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пиарщики президента Украины Владимира Зеленского допустили почти 20 ошибок в одном тексте, что не осталось без внимания пользователей сети.

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