Главное, что красиво: сеть поселила табличка в маршрутке в Киеве, фото

В сети появилось фото странной таблички в маршрутке в Киеве, на которой заметили серьезную ошибку в слове.

На это обратила внимание синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она показала фото таблички маршрутки. Там написано "Лыбицкая" вместо станции метро "Лыбедская".

Пользователи сети шутят над таким надписью.

"Может это они специально на русском дразнят?", "От "лИбитимь" происходит, по-видимому", "Оно им Либиця", "Однажды слышала вариант "Лыбидская". Но это москаль пытался сориентироваться в Киеве", "Услышал, так и написал", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пиарщики президента Украины Владимира Зеленского допустили почти 20 ошибок в одном тексте, что не осталось без внимания пользователей сети.