В Киеве вспыхнул сильный пожар - столб дыма виден издалека: фото и видео

В пятницу, 7 февраля, в Подольском районе Киева произошел сильный пожар.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Около 10:00 загорелось двухэтажное здание по адресу улица Автозаводская, 5а. На Куреневке издалека был виден густой черный дым, который поднялся в небо.

Возгорание произошло на втором этаже частного дома. Там загорелись помещения и крыша. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

По предварительным данным, на момент ЧП внутри здания никого не было. Что стало причиной пожара - неизвестно, причину выяснят правоохранители. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

На месте работают около десятка спасателей и две пожарные машины. В данный момент пожар удалось локализовать, но его все еще не ликвидировали.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля в столичном ресторане грузинской кухни "Саперави" на улице Грушевского вспыхнул огонь. Пожар повредил имущество, но обошлось без пострадавших