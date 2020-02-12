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Жлоб на колесах: в сети показали фото сверхнаглого "героя парковки" в Киеве

среда, 12 февраля 2020, 14:00
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В Киеве был замечен автомобиль, владелец которого оставил его припаркованным прямо на пешеходном переходе.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На размещенных снимках можно увидеть, что водитель автомобиля Renault припарковался в аккурат на зебре, перекрыв тем самым проход для пешеходов.

"Говорят, что у тех, кто паркуется на пешеходных переходах, дома вместо зеркала находится портрет Путина", – говорится в подписи к фото.

Как сообщается, фотографии были сделаны на улице Дарвина. Многие пользователи заметили в этом ироничное совпадение.

"Улица Дарвина. Иронично", "Нет наказания, нет порядка!", "На Минском массиве машины, которые паркуются на переходах, иногда почему-то самовозгораются. Было такое уже", – пишут в комментариях.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 февраля водитель-хам заехал на парковку с нарушением правил и ударил автомобиль.

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