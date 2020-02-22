Жлобство непобедимо: в сети показали фото скопления "героев парковки" в Киеве

В Киеве на специально предназначенном месте для велосипедистов и пешеходов наглые водители устроили парковку.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

На отреставрированной улице Туполева коммунальные службы обустроили тротуары и велосипедные дорожки. Однако СТО и мойки, которые расположены рядом на этой же улице, решили парковать на этой дорожке и на газоне своих клиентов.

В сети опубликовали фото, а пользователи прокомментировали ситуацию: "Пару раз с гвоздем прокатить и чистота будет", "Дал##бов в этой стране не победить", "Красиво жить не запретишь!".

Как сообщал "Апостроф", в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.