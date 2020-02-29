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На кладбище в Киеве обнаружили жуткую находку

суббота, 29 февраля 2020, 00:06
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Охранник Байкового кладбища в Киеве нашел среди могил человека без признаков жизни.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой "Информатор".

Жуткую находку охранник кладбища обнаружил во время обход территории и вызвал полицию и медиков. Врачи констатировали смерть, полицейские не обнаружили на теле умершего следов насильственной смерти.

Приглядевшись к покойному, охранник вспомнил, что к нему недавно обращались две женщины, которые разыскивали похожего по описанию мужчину и оставили ему свой номер телефона. Когда их вызвали на опознание, женщины подтвердили, что умерший является их 32-летним родственником.

Причина его смерти устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 28 февраля, возле одного из корпусов транспортного университета в Киеве обнаружили мертвого мужчину.

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