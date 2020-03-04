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В Киеве почти на три месяца перекроют часть центральной улицы: схема объезда

среда, 04 марта 2020, 23:56
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С 7 марта по 31 мая в Киеве перекроют движение на части улицы Пушкинская.

Об этом сообщают на странице Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Там продолжается капитальный ремонт. А с марта работы начнутся на участке между улицей Льва Толстого и Тараса Шевченко. В целом ремонт продлится до конца мая. По возможности движение может быть восстановлено раньше.

"Во время ремонта движение частью улицы будет перекрыто. Однако, жители Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону", - говорится в сообщении.

Объехать перекрытую участок можно так:

  • ул. Л. Толстого - ул. Владимирская - ул. Т. Шевченко - ул. Пушкинская;
  • ул. Васильковская - ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого - ул. Пушкинская.

    • В коммунальной корпорации принесли извинения за неудобства.

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