В Киеве почти на три месяца перекроют часть центральной улицы: схема объезда

С 7 марта по 31 мая в Киеве перекроют движение на части улицы Пушкинская.
Об этом сообщают на странице Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.
Там продолжается капитальный ремонт. А с марта работы начнутся на участке между улицей Льва Толстого и Тараса Шевченко. В целом ремонт продлится до конца мая. По возможности движение может быть восстановлено раньше.
"Во время ремонта движение частью улицы будет перекрыто. Однако, жители Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону", - говорится в сообщении.
Объехать перекрытую участок можно так:
В коммунальной корпорации принесли извинения за неудобства.
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