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Украина на грани апокалипсиса: родители в сети бурно обсуждают карантин из-за коронавируса

среда, 11 марта 2020, 18:36
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Объявленный с 12 марта в школах и детсадах Киева карантин в связи угрозой распространения коронавируса Covid-19 стал неприятным сюрпризом для родителей маленьких киевлян, которым от этого добавилось забот.

Введение ограничительных мер бурно обсуждают в группе "Батьки SOS” в соцсети Facebook.

Решение киевской власти родители критикуют за то, что, по их мнению, карантин в школах и садиках не даст положительного профилактического эффекта, поскольку дети, оставшись без присмотра родителей, все равно будут посещать места массового скопления людей — в торгово-развлекательных центрах, на детских площадках и в транспорте.

"Карантин в Киеве. Кличко подтвердил. Капец, куда детей девать, на работу за собой тягать что ли??" - задаются вопросом родители малолетних детей.

Некоторые комментаторы иронически советуют власти столицы не ограничиваться такими ограничительными мерами и довести ситуацию до полного апокалипсиса.

"Это полный бред. Давайте остановим полностью производство и продажи даже продуктов и будем ждать пока пройдет эпидемия. Сделаем искусственный голодомор", - пишут в комментариях под постом о введении карантина.

Как сообщал "Апостроф", после объявленного карантина в связи угрозой распространения коронавируса Covid-19 в школах Киева оперативно расклеили объявления о приостановке образовательного процесса.

Напомним, что торгово-развлекательным центрам и частным школам пригрозили административной или уголовной ответственностью в случае нарушения правил карантина в Киеве из-за эпидемии коронавируса.

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