Закон не писан? Сеть возмутил наглый "герой парковки" в Киеве, фото

В четверг, 12 марта, в Киеве заметили наглого "героя парковки", который припарковал свой автомобиль на пешеходном тротуаре.

Соответствующие фото публикуют на Facebook-странице "ЗупиниЛося".

"И вот что с такими делать? Знак - ТС движение запрещено! Знак - пешеходная зона! А он стоит! Не плачет! И не спит!" – говорится в подписи к снимкам.

"Ну он не мешает же никому и 2 метра оставил!", "Только радикальные действия!" – комментируют фото в сети.

Как сообщал "Апостроф", на парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.

Также в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.

Ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.