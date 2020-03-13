RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.80
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

01:14
Как выглядел самый маленький динозавр, живший почти 100 млн лет назад: видео
00:53
Скандал с "коронавирусным" самолетом рейсом Милан-Киев: озвучены результаты тестов
00:28
Скандал с целым самолетом больных из Италии в аэропорту Киева: появилось заявление Минздрава
00:10
Закон не писан? Сеть возмутил наглый "герой парковки" в Киеве, фото

12 марта

23:13
У многих красные глаза и кашель: в Киев из Италии прилетел борт с людьми с подозрением на коронавирус, видео
23:08
Наступил коммунизм: в сети делятся фото и видео пустых полок в магазинах Польши
22:40
Почти безлюдно: появилось видео ТЦ в Киеве после объявления карантина
22:12
Коронавирус под Житомиром: инфицированная украинка поставила под угрозу много людей
21:42
Завезли из Италии: что известно про еще один случай коронавируса в Черновцах
21:38
Коронавирус добрался до Житомира: новые подробности про инфицированную женщину
20:30
Украинка в Италии попала в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус: фото
20:24
Дело сливают: адвокат сделал громкое заявление по гибели 8-летней девочки в Запорожье
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Закон не писан? Сеть возмутил наглый "герой парковки" в Киеве, фото

пятница, 13 марта 2020, 00:10
переглянути новину українською

В четверг, 12 марта, в Киеве заметили наглого "героя парковки", который припарковал свой автомобиль на пешеходном тротуаре.

Соответствующие фото публикуют на Facebook-странице "ЗупиниЛося".

"И вот что с такими делать? Знак - ТС движение запрещено! Знак - пешеходная зона! А он стоит! Не плачет! И не спит!" – говорится в подписи к снимкам.

"Ну он не мешает же никому и 2 метра оставил!", "Только радикальные действия!" – комментируют фото в сети.

Как сообщал "Апостроф", на парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.

Также в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.

Ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: