RU  UA  EN

понедельник, 16 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 марта

00:49
Участница "Голосу країни" пообещала собрать деньги на свадьбу Тины Кароль и Дана Балана Lime

15 марта

23:22
Участник шоу "Голос країни" из Китая расплакался из-за коронавируса Lime
20:13
На довыборах в Харьковской области побеждает Светличная, за ней - кандидат от "ЕС" Пташник - экзит-пол
19:03
Как выделиться этой весной: 10 вещей, которые мы встречаем каждый день Lime
07:11
Готовим дома картофельный гратен по-французски: подробный рецепт и советы местной кухни Lime

14 марта

23:22
Обращение "слуг народа" к Зеленскому по поводу Минска: появились новые скандальные детали
18:46
Нелли Уваровой - 40: как сегодня выглядит и чем живет звезда сериала о Кате Пушкаревой Lime
17:51
Коронавирус - опасен: Катя Осадчая призвала украинцев серьезно отнестись к эпидемии Lime
16:48
Леся Никитюк снялась топлес, и это лучшее фото телеведущей Lime
16:32
Скандал с "легализацией" боевиков: у Зеленского дали пояснение документу, подписанному в Минске
14:07
Украинской группе вернули уникальную гитару, похищенную во время тура Lime
13:09
Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дефицит и прибыль: цены на маски в супермаркете Киева вызвали гнев в сети, фото

понедельник, 16 марта 2020, 01:17
переглянути новину українською

В одном из столичных супермаркетов заметили в продаже за "бешеную" цену медицинские маски, которые покупают из-за распространения смертельного коронавируса.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

1200 гривен за одну маску - такой ценник установили в магазине Novus на улица Здолбуновская, 7Г в Киеве.

"Даже и не сомневался... Во всех странах люди последним делятся в борьбе с короновирусом и даже нам помогают, а тут на своих же согражданах делают состояния", - написал Штефан и опубликовал в доказательство фото.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины подготовили детальную инструкцию по безопасности для украинцев в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", в Польше, где из-за коронавируса закрыли на карантин все учебные заведения, люди в панике скупают продукты в магазинах.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: