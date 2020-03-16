Дефицит и прибыль: цены на маски в супермаркете Киева вызвали гнев в сети, фото

В одном из столичных супермаркетов заметили в продаже за "бешеную" цену медицинские маски, которые покупают из-за распространения смертельного коронавируса.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

1200 гривен за одну маску - такой ценник установили в магазине Novus на улица Здолбуновская, 7Г в Киеве.

"Даже и не сомневался... Во всех странах люди последним делятся в борьбе с короновирусом и даже нам помогают, а тут на своих же согражданах делают состояния", - написал Штефан и опубликовал в доказательство фото.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины подготовили детальную инструкцию по безопасности для украинцев в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", в Польше, где из-за коронавируса закрыли на карантин все учебные заведения, люди в панике скупают продукты в магазинах.