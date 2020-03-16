Карантин в действии: украинцы массово сдают билеты на поезда

Железнодорожный перевозчик ГП "Укрзализныця" с 11 по 15 марта вернула пассажирам 303 тысячи билетов на сумму 86,6 млн грн.

Такую информацию предоставили в пресс-службе перевозчика.

В "Укрзализныце" уточнили, что возвращают пассажирам полную стоимость билета после возвращения. Также отмечается, что расчет за возвращенный билет производится в срок до 30 дней с заявки.

"Укрзализныця компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за карантина международные поезда", - заверили в компании.

В перевозчике уточнили, каким образом проводятся возвраты – пассажиру следует обратиться в кассу или через онлайн-сервис. Если же в кассе не окажется средств, то пассажир может их забрать в любое время в течение полугода.

"Для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет, и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6 месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский объявил о прекращении железнодорожных перевозок из-за мер карантина в Украине, введенных по причине риска распространения коронавирусной инфекции.