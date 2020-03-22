Запоздалое похолодание: в Киеве неожиданно пошел снег, фото и видео

Существенное похолодание в воскресенье, 22 марта, о котором предупреждали синоптики, принесло в столицу Украины весенний снегопад.

На фото и видео мартовский снег запечатлел корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

После аномальной теплой зимы пролетающие снежинки в Киеве в марте воспринимаются, как что-то удивительное.

Снег не укрывает землю, как зимой, но вносит разнообразие в устоявшуюся картину за окном во время объявленного в Украине карантина из-за коронавируса.





Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.

Подробнее о прогнозе погоды на выходные читайте в материале "Апострофа" - Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни.