Взяли пример с итальянцев: появилось яркое "карантинное" видео из киевской многоэтажки

Жители одного из многоэтажных домов в Киеве, где введены строгие ограничительные меры из-за распространения коронавируса, по примеру итальянцев, которые во время карантина развлекались песнями на балконах, исполнили хором национальный гимн.

Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

На кадрах, которые были записаны в одном из жилых комплексов украинской столицы вечером в понедельник, 23 марта, слышно, как жители многоэтажки из окон слаженным хором спели национальный гимн. Пение закончилось приветствием: "Слава Украине" - "Героям слава!".





Напомним, что во вторник, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут еще более ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", во время самоизоляции по всему миру люди используют свободное время для самых необычных развлечений.