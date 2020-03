Как люди сами себя развлекают на карантине: эти фото и видео заставят вас улыбнуться

Независимо от того, находится город на карантине либо вы добровольно решили самоизолироваться дома в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса, можно использовать свободное время для самых необычных развлечений.

Забавные карантинные фото и видео, которые публикуют в соцсетях - от игры в теннис между окнами до концертов для домашних животных - заставят вас улыбнуться.

Для многих первая неделя карантина может выглядеть как у этого итальянца:

Можно поучавствовать в вечеринке со всеми соседями, не выходя из дома:

Отец решил сыграть роль человека-невидимки:

Немного вина и у девушек рождаются необычные идеи:

Эти двое решили сыграть в теннис, высунувшись в окна.

Кто-то решил вспомнить старую компьютерную игру:

Карантин может стать шансом испытать свои музыкальные способности на домашних животных, прежде чем перейти к выступлению на публике.

Putting on a concert for my pet rocks during self-quarantine pic.twitter.com/YtvSTw0UBL