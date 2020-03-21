Как люди сами себя развлекают на карантине: эти фото и видео заставят вас улыбнуться

Независимо от того, находится город на карантине либо вы добровольно решили самоизолироваться дома в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса, можно использовать свободное время для самых необычных развлечений.
Забавные карантинные фото и видео, которые публикуют в соцсетях - от игры в теннис между окнами до концертов для домашних животных - заставят вас улыбнуться.
Для многих первая неделя карантина может выглядеть как у этого итальянца:
Можно поучавствовать в вечеринке со всеми соседями, не выходя из дома:
Отец решил сыграть роль человека-невидимки:
Немного вина и у девушек рождаются необычные идеи:
Эти двое решили сыграть в теннис, высунувшись в окна.
Кто-то решил вспомнить старую компьютерную игру:
Карантин может стать шансом испытать свои музыкальные способности на домашних животных, прежде чем перейти к выступлению на публике.
Putting on a concert for my pet rocks during self-quarantine pic.twitter.com/YtvSTw0UBL— Braydon (@Bray_erryday) March 16, 2020
Зачем домино, если есть книги?
day 1 of quarantine pic.twitter.com/AlLxsqDToD— it's liz (@tzukika) March 14, 2020
Карантин не означает, что нужно "забить" на личную жизнь. Эти фото для сайта знакомств лишнее тому подтверждение:
Как сообщал "Апостроф", в связи с карантином из-за вспышки коронавируса, в Украине на период его действия временно отменены штрафы за просроченную оплату коммунальных услуг.