Как люди сами себя развлекают на карантине: эти фото и видео заставят вас улыбнуться

Независимо от того, находится город на карантине либо вы добровольно решили самоизолироваться дома в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса, можно использовать свободное время для самых необычных развлечений.

Забавные карантинные фото и видео, которые публикуют в соцсетях - от игры в теннис между окнами до концертов для домашних животных - заставят вас улыбнуться.

Для многих первая неделя карантина может выглядеть как у этого итальянца:

Можно поучавствовать в вечеринке со всеми соседями, не выходя из дома:

Отец решил сыграть роль человека-невидимки:

Немного вина и у девушек рождаются необычные идеи:

Эти двое решили сыграть в теннис, высунувшись в окна.





Кто-то решил вспомнить старую компьютерную игру:

Карантин может стать шансом испытать свои музыкальные способности на домашних животных, прежде чем перейти к выступлению на публике.

Putting on a concert for my pet rocks during self-quarantine pic.twitter.com/YtvSTw0UBL — Braydon (@Bray_erryday) March 16, 2020





Зачем домино, если есть книги?

day 1 of quarantine pic.twitter.com/AlLxsqDToD — it's liz (@tzukika) March 14, 2020

Карантин не означает, что нужно "забить" на личную жизнь. Эти фото для сайта знакомств лишнее тому подтверждение:

Как сообщал "Апостроф", в связи с карантином из-за вспышки коронавируса, в Украине на период его действия временно отменены штрафы за просроченную оплату коммунальных услуг.